مسرور بارزاني: مستعدون لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر

2019/12/04 | 17:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه السفير الأمريكي لدى العراق - صورة: KRG

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