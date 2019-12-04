بالوثيقة.. عبد المهدي يجرّد وزير الدفاع من صلاحياته ويمنحها إلى ضابط كبير

2019/12/04 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خول رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاربعاء، رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بنقل وتدوير مناصب عسكرية عليا.ونصت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، على أنه “لاحقا بالامر الديواني (328) المرقم (14661/80/6) في 14 / 9 / 2019، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتخويل رئيس […]

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