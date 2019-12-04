مصدر: صدور أوامر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس كربلاء على خلفية تعيينات التربية

2019/12/04 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع من داخل محافظة كربلاء، الأربعاء، صدور أوامر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة كربلاء.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قاضي محكمة تحقيق كربلاء الخاصة بقضايا النزاهة اصدر اوامر استقدام بحق رئيس واعضاء في مجلس محافظة كربلاء ".

وأوضح ان "أوامر الاستقدام صدرت على خلفية قضية تعيينات مديرية التربية".

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، ( الاربعاء 4 كانون الأول، 2019) أن القضاء العراقي والجهات الرقابية بدأت تأخذ دورها بعيدا عن الضغوط السياسية نتيجة الضغط الشعبي.

وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "

بغداد اليوم - بغداد

خول رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاربعاء 4 كانون الاول 2019، رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بنقل وتدوير مناصب عسكرية عليا.

ونصت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي،

بغداد اليوم-اربيل

بحثت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) نتائج مباحثاتها مع بغداد، فيما أكدت أنها ستدافع عن حقوق الاقليم المالية وفق الدستور.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، أنه "عقد جلسته الاعت

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