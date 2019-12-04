2019/12/04 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد جاسم عراقي – علي كاظم الذي دفعني للكتابة عن الاعلامي القطري خالد جاسم صاحب برنامج المجلس الأكثر شهرة في الوطن العربي مكالمة هاتفية من شاب عراقي يسكن محافط بابل اخبرني أنه قادم الى الدوحة لتشجيع منتخب العراق في مباراته مع البحرين وفي نفس الوقت حاملا بيده حلويات عراقية هدية للإعلامي خالد جاسم كونه متابعاً […]

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