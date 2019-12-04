2019/12/04 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم أسود الرافدين أمام الحاجز البحريني المنتخب ينهي تحضيراته والمدرّب يسعى إلى التذكرة الذهبية الدوحة – وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية تتطلع اسود الرافدين اليوم الى فك عقدة المنتخب البحريني بكرة القدم وتسجيل اول فوز له في تاريخ اللقاءات المشتركة في الآونة الاخيرة وهو يلاعبه في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدوحة وبغداد في ملعب عبد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب ينهي تحضيراته والمدرّب يسعى إلى التذكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب ينهي تحضيراته والمدرّب يسعى إلى التذكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).