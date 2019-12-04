2019/12/04 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة تستعد لحفل الختام الأحد المقبل قطر والسعودية قمة خارج التوقعات بنصف نهائي الخليج 8الدوحة – وكالات يلتقي منتخبا قطر والسعودية مساء اليوم الخميس، على ملعب الجنوب، في نصف نهائي بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في الدوحة، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ومن المتوقع أن تشهد كثير من الإثارة […]

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