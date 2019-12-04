وثيقة مكونة من 8 نقاط .. تحالف سائرون يقترح تعديل قانون الانتخابات الجديد

2019/12/04 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تبنى تحالف سائرون ،اليوم الاربعاء، مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الجديد الخاص بمجلس النواب.ويتضمن مقترح سائرون الذي حصلت “يس عراق” على نسخة منه 8 نقاط.

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