البارزاني للسفير الأميركي: مستعدون لمواصلة دورنا الإيجابي من أجل عراق مستقر

2019/12/04 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة.

وأكد البارزاني خلال اللقاء الذي حضره أيضا القنصل الأميركي العام في أربيل ستيفن فاغن، أكد حرص الإقليم على تحقيق الاستقرار في العراق واستتباب الامن في جميع المحافظات، مبينا أن حكومة كردستان تواصل دورها الإيجابي للحفاظ على الاستقرار.

بدوره جدد السفير الأميركي دعمه للتفاهم المشترك بين بغداد وأربيل خاصة ما يتعلق بمشروع الموازنة المالية لعام الفين وعشرين.

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