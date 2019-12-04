2019/12/04 | 18:07 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يغادر قمة الناتو إثر تسريب فيديو لزعماء دول يسخرون منه (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يغادر قمة الناتو إثر تسريب فيديو لزعماء دول يسخرون منه (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يغادر قمة الناتو إثر تسريب فيديو لزعماء دول يسخرون منه (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).