مسرور بارزاني يلتقى السفير الامريكي .. ماذا دار بينهما؟

2019/12/04 | 18:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، الاربعاء، ان حكومة المنطقة مستعدة لمواصلة دورها "الإيجابي" من أجل عراق مستقر....

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