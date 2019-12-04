2019/12/04 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذاكرة علي ناصر محمد من رفاق الشقة إلى شِقاق السلطة لطفي نعمان ثمة اعتقاد بأن أحداث اليمن التاريخية (والمعاصرة المحيرة كذلك!) تعد “أكثر شيء جدلاً”..من الشخصيات اليمنية المثيرة للجدل، الرئيس الأسبق لجنوبي اليمن علي ناصر محمد، الذي تولى الرئاسة مرتين: يونيو 1978م – ديسمبر 1978م، ثم من أواخر أبريل 1980م حتى يوم 13 يناير […]

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