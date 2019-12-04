2019/12/04 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الاوتبور) منظمة صربية متهمة بقيادة ثورات الربيع العربي فوضى الجيوش الإلكترونية والمال السياسي للحروب الناعمة مازن صاحب يكثر هذه الأيام الحديث عن (قدرات) منظمة مجتمع مدني صربية تدعى (الاتوبور) بعلامة قبضة اليد المرفوعة، على إدارة الحروب الناعمة بدعم من الولايات المتحدة الامريكية !! وهناك من يروج ان لهذه المنظمة ايادي خفية في تظاهرات ساحات التحرير […]

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