بالوثيقة.. محافظ الديوانية يعفي مدير تربية المحافظة ويكلف معاونه لإدارة المديرية

2019/12/04 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أمرا بإعفاء مدير تربية المحافظة، عقيل عبد السادة عبيد، فيما كل...





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