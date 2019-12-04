“بالصور”.. جدران الطابق الاول في “جبل احد” تتحول الى لوحة فنية بطراز “كوفي”

2019/12/04 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حول الفنان الشاب مرتضى الفيلي، جدران الطابق الاول من المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد الى ما يشبه اللوحة الفنية.واقدم الفيلي وهو خريج لغة عربية من بغداد، على رسم لوحة تضم أبيات شعرٍ تحيط بها اسماء شهداء التظاهرات بالخط الكوفي.

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