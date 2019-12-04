ماجد الشمري - أيوب..الرهان الجائر وجدلية الايمان والتجديف(9).

2019/12/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري عندما يظهر الرب لايوب اخيرا،وكان حضوره ضروريا لازما لتنظيم الفوضى واعادة التوازن بين الارض والسماء بعد سقوط ايوب في وهدة التجديف والانكار.وهذا ما شكل انحرافا في معادلة الايمان الثابتة، بدخيل مرفوض معكر هو الشك الكافر!.ولكنه وخلافا للمتوقع، لم يتصرف وفقا للموقف ولم ينكب اويتصدى لاسئلة ايوب الحائرة،والمتعلقة بماهية وجوهر عدالته هو،عدالة الرب المزعومة،ويجيب بعقلانية منطقية جادة ورصينة تريح ايوب وتزي......

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