فلاح أمين الرهيمي - أحبتي الحضور الكرام ... السلام عليكم

2019/12/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في هذه الأمسية الحزينة ...بمناسبة مرور أربعين يوماً ...على رحيل فقيدنا الغالي الشخصية الوطنية ...المناضل الشيوعي ...الشاعر المهندس ...الرفيق هاشم عباس بنيان الذي عاش مشرداً عن وطنه ...بعيداً عن عائلته ورفاقه وأحبائه ...ومات وحيداً غريباً ...في ديار الغربة ...حضرت إلى هذا المقام الكريم ...سعياً على الرأس ...لا مشياً على القدم لمشاركة عائلته الكريمة المناضلة ...أحزانها وآلامها ...بعد أن......

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