#سامى لبيب - فوقوا بقى..الأديان بشرية الفكر والخيال والتهافت


#سامى لبيب - فوقوا بقى..الأديان بشرية الفكر والخيال والتهافت
2019/12/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامى_لبيب فوقوا بقى - الإيمان عندما ينتهك عقولنا (3) .كتبت هذا المقال منذ مايقرب من أربع سنوات بعنوان : أقوى تأمل وفكرة راودتنى .

لأجد هذا التأمل مازال قوياً ثرياً بالأفكار جديراً بالتأمل لذا أعرضه ثانية مع بعض الإضافات آملاً أن يجد توقف وتأمل من السادة القراء لتبديد وهم الإله الشخصانى .

لفت إنتباهى أن الحوار المتمدن خصص محوراً لكتابة السيرة الذاتية لأرى اننى أحمل بين ثنايا دماغى الكثير من الذكر......

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