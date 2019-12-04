سامى لبيب - فوقوا بقى..الأديان بشرية الفكر والخيال والتهافت

2019/12/04 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب فوقوا بقى - الإيمان عندما ينتهك عقولنا (3) .كتبت هذا المقال منذ مايقرب من أربع سنوات بعنوان : أقوى تأمل وفكرة راودتنى .لأجد هذا التأمل مازال قوياً ثرياً بالأفكار جديراً بالتأمل لذا أعرضه ثانية مع بعض الإضافات آملاً أن يجد توقف وتأمل من السادة القراء لتبديد وهم الإله الشخصانى .لفت إنتباهى أن الحوار المتمدن خصص محوراً لكتابة السيرة الذاتية لأرى اننى أحمل بين ثنايا دماغى الكثير من الذكر......

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