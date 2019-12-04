تتألف من 3 عراقيين .. عملية امنية بين بلجيكا وبريطانيا تفكك خلية لتهريب البشر الى اوروبا

2019/12/04 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نفذت أجهزة الأمن البلجيكية والبريطانية عملية مشتركة قيل إنها استهدفت شبكة لتهريب المهاجرين من العراق بصورة غير مشروعة.وأعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب البلجيكية احتجاز أربعة مشتبه فيهم ضمن إطار العملية التي نفذها جهازا شرطة البلدين أواخر نوفمبر الماضي، موضحة أن الاعتقالات نفذت في المملكة المتحدة وبلجيكا، وكذلك في مطار سخيبول […]

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