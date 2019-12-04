ما هو السن المثالي للزواج؟

2019/12/04 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

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على مدار عقود كانت العشرينيات هي العمر المثالي للزواج، وكان السن الذي يُقبل فيه الشباب على الزواج، ولكن الأمور تغيرت كثيراً، ولم تعد

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