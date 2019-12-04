صالح يبحث مع سفراء 3 دول تعزيز الامن والاصلاحات في العراق

2019/12/04 | 18:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، الدعم الدولي لتعزيز الامن والاصلاحات في العراق مع سفراء 3 دول في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، سفراء دول بريطانيا ستيفن هيكي والمانيا اوله ديل وفرنسا برنو اوبيرت لدى العراق".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الدعم الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات في البلاد، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة".

وبين "كما تم استعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية".

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