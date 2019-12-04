الحشد يعثر على منصة صواريخ لداعش أعدت لاستهداف قطعاته جنوب الموصل

2019/12/04 | 18:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن العثور على منصة صواريخ لداعش أعدت لاستهداف قطعات الحشد التي بدأت بعملية امنية في صحراء الحضر في نينوى.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عثرت على منصة صواريخ أرادت العصابات الإجرامية استهداف مقرات قطعاتنا ضمن العملية الأمنية الواسعة التي شرعت بها قيادة العمليات في صحراء الحضر جنوب الموصل".

واضافت أن "هدف العملية لملاحقة الخلايا النائمة وتأمين الصحراء بعد محاولة داعش استغلال سوء الأحوال الجوية لإيجاد ثغرة فيها لاستهداف المدن الآمنة أن تستخدمها لاستهداف مقرات قواتنا البطلة".

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