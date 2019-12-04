2019/12/04 | 18:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: التشيع الرمزي لاكثر من 100 شهيد سقطوا في تظاهرات الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/04 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: التشيع الرمزي لاكثر من 100 شهيد سقطوا في تظاهرات الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: التشيع الرمزي لاكثر من 100 شهيد سقطوا في تظاهرات الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).