2019/12/04 | 18:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتوزيع 1000 تذكرة مجاناً للجمهور العراقي قبل ثلاث ساعات من المباراة في بوابة ملعب الدحيل

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