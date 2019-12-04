بالصور.. الوحدة التدريبية الاخيرة لمنتخبنا قبل مواجهة البحرين

2019/12/04 | 18:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاض منتخبنا الوطني اليوم الاربعاء، وحدته التدريبية الاخيرة قبل مواجهة الاحمر البحريني يوم غد الخميس ضمن منافسات نصف نهائي خليجي 24 على ملعب الدحيل في قطر.

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