2019/12/04 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان ..الوجه الآخر – عبد الحسين شعبان من يراقب الوضع السياسي في لبنان، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي قبل اندلاع حركة الاحتجاج السلمية الشعبية العابرة للطوائف في 17 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي يصاب بالإحباط والقنوط لدرجة اليأس أحياناً، ولكن الواقع رغم ارتفاع حدّة الصراع واشتداد حرارة السجال واندلاع الحرائق وتراكم النفايات وتلوّث البيئة وأزمات […]

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