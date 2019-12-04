2019/12/04 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القول الفصل في حكم الدستور بإستقالة رئيس الوزراء (1) – حسن الياسري قد أوضحتُ في منشورٍ سابقٍ الخطوات الدستورية التي يتعيَّن اتباعها بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء ، ووعدتُ بأن يكون التفصيل لاحقاً .وفي غضون المدة المنصرمة اطلعتُ على بعض الآراء التي قام بنشرها البعض حول الموضوع ، تلك الآراء التي لم تكن في […]

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