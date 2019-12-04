2019/12/04 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون وجنون – علي العكيدي الصور والمشاهد والأساليب التي أفرزتها ثورة الجماهير التي خرجت ضد الفساد وتراجع الدولة وتبعيتها ومظلومية الناس , كانت عديدة ومتنوعة سواء من الجهات الامنية الحكومية أم من الطرف الثائر الذي أبدع بحسه الوطني وبسلوكه الاجتماعي السلمي حيث كان شعار (سلمية سلمية) شعارا رائعا حقا استطاع من خلالها الشباب الثائر ان […]

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