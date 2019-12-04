2019/12/04 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي: النظام الانتخابي الحالي يخدم الأحزاب ويحتكر السلطة ويبعد الشباب عن صنع القرار

يتبع .......

عبد المهدي: اخرنا استقالتنا لان البلاد كانت بأزمة ودوامة وربما كانت ستذهب الأمور لما هو اكثر خطورة

يتبع ......

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

حدد النائب احمد مظهر الجبوري، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) ثلاثة أسباب تقف وراء الخروقات الأمنية الاخيرة، في محافظة ديالى.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "3 أسباب رئيسية تقف وراء زيادة وتيرة هجمات

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