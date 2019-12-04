2019/12/04 | 18:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اختتم منتخبنا الوطني مرانه الأخير، اليوم الاربعاء، قبيل مواجهة منتخب البحرين في نصف نهائي خليجي ٢٤ التي ستقام يوم غد الخميس في ملعب الدحيل، بعد ان حصل منتخبنا على ٧ نقاط وتصدر المجموعة، حيث خاض منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية مكتملة الصفوف، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد.

من جانبه، اكد حارس مرمى منتخبنا الوطني، جلال حسن خلال المؤتمر "جميعنا جنود لمنتخب الوطن، ولا يوجد فرق بين جميع الحراس، الاهم ان نكون جميعنا على قدر المسؤولية من اجل افراح الشعب العراقي، والحمدلله منتخبنا اليوم خاض الوحدة التدريبية مكتمل الصفوف، وجميعنا رهن الإشارة في حال احتاجنا الملاك الفني".

وعلى صعيد متصل، اكد لاعب منتخبنا الوطني، علي عدنان "لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، وعازمون هذه المرة على عبور منتخب البحرين والوصول الى المباراة النهائية، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في كرة القدم، فنحن في عام ٢٠١٩، وهذه الامور أصبحت في خبر كان، الذي يجتهد في المستطيل الاخضر سيتواجد في منصات التتويج، وسنفعلها من اجل افراح الجماهير العراقية التي تترقب مباراة الغد".

واختتمنا أخيرا حديثنا مع الفدائي، سعد ناطق، حيث قال "سأكون في دكة البدلاء، ومتى احتاجني الوطن سأكون اول جندي بملعب المباراة، بالرغم من بعض الألم الذي يلاحقني، الجميع يدرك أهمية المباراة وصعوبتها كونها نصف نهائي، والفائز سيعبر الى المباراة النهائية، جميع زملائي اللاعبين في اتم الجاهزية لمباراة الغد، وسنركز كثيرا ونطبق كل ما يناط لنا من واجبات بغية إسعاد الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قال لاعبو منتخبنا الوطني قبيل مواجهة البحرين؟) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا قال لاعبو منتخبنا الوطني قبيل مواجهة البحرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).