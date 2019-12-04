سهيل قبلان - خلف السحب سماء زرقاء صافية

2019/12/04 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان هناك من يتأمل الكون فيرى سحب التشاؤم القاتمة رافضا تذويت الحقيقة ان وراء السحب سماء زرقاء صافية في النهار وفي الليل النجوم الساطعة وأن السحب القاتمة هي قطرات مياه تراكمت واتحدت مع بعضها وتآخت وتعانقت وتحمل الخير للارض عندما تتساقط مطرا على التراب لتمنحه الى جانب أشعة الشمس وجهد الانسان الخصوبه وبالتالي الثمار والغلال المنوعة الضامنة استمرارية الحياه للبشر.ومن سيئات تقدم العلوم ان الانتاج وخاصة ال......

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