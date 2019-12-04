طلال الربيعي - -لماذا أنا شيوعية!

2019/12/04 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادناه ترجمتتي لمقالةالكسيا عيسى: لماذا أنا شيوعية!Alexia Isais: Why I am a communisthttps://www.statepress.com/article/2019/12/spopinion-why-i-am-a-communist?fbclid=IwAR3Ao5dHhwC4ianHX-RrjFfGZFpQUiu-gA6wf6RJct-BwjRo-4UrTLZLqvI# ألكسيا عيسى ناشطة طلابية في جامعة تيمبي في تيمبي, أريزونا, وكاتبة في

كما قالت المناضلة من اجل......

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