2019/12/04 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اقامت ناشطات نسويات في قضاء سامراء أول تجمع نسوي لإبراز دور المرأة في القضاء، وتسليط الضوء على طاقاتها المكبوتة على قاعة منتدى الشباب والرياضة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء سامراء في تجمعهن الاول وهذه مطالبهن | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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