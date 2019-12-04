نساء سامراء في تجمعهن الاول وهذه مطالبهن | تقرير

2019/12/04 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقامت ناشطات نسويات في قضاء سامراء أول تجمع نسوي لإبراز دور المرأة في القضاء، وتسليط الضوء على طاقاتها المكبوتة على قاعة منتدى الشباب والرياضة.

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