التجارة ترد على تقارير اتهمتها بالبحث عن بدائل لموانئ البصرة

2019/12/04 | 19:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التجارة، الأربعاء، الاتهامات التي أوردتها تقارير صحفية بشأن البحث عن بدائل لموانئ البصرة، فيما اكدت الاهتمام في تطوير الموانئ الجنوبية والاستفادة من طاقاتها.

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