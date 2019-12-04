لاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون

2019/12/04 | 19:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزتم الاربعمائة شهيد الامر الذي لا سابقة له سوى مذبحة بغداد على يد هولاكو مؤكد ان للمتدخلين قلوب كالحجارة لاترق ثمة اجابة واحدة وهي ان المرعوب لا يحس بالاذية التي تصب عليكم ولانكم مقدمون على الانتحار جماعي فلن يقدروا عليكم فالقانون الطبيعي سيضطر بالمتخفين وراء السواتر الكونكريتية والملثمين الى الكف عن غيهم تصوروا المتحدثين عنكم يجهشون بالبكاء رغم عشرات الدورات التدريبية اذ الاخبار تتركز على الكوارث والمصائب لكنكم في دفئ ما بين الضلوع .

وتذكروا ان بين 1550 ـ 1950 حدثت 78 حربآ في العالم وان ( 8 ) منها كانت داخلية في امم عظيمة كالصين وحرب التحرير للولايات المتحدة والماكنا كارتا في بريطانيا وكومونة باريس والوحدة الايطالية والثورة البلشفية الروسية و.و.و

فغير الحروب الدولية فيها حروب اهلية وحربكم اليوم حرب اهلية حرب اللاعنف كما في جنوب افريقيا والهند

بغداد كم راعت وهادك اعصر ذوت ووريق غصنك اخضر .

نحن حطب استراتيجيات اكبرمنا و دول الغت القيم الاخلاقية في قوانينها والا فهل يعقل ان لا قتيل في حرب لبنان سوى واحد وحرب العراق تطحن بالمئات والا ما الذي سيكون راي دول العالم اذا كانت ممثلة الامم المتحدة تجهش بالبكاء على شعب لا يجد سيارة اسعاف ولا تجيب من يضرب صواريخ الغاز فتدخل جمجمة الشباب التي تتحمل خمسة اطنان فهل هذا معقول ياامم الدنيا فقد بطلت حلولكم ايها السكارى المشغولين بمواخير القمار ودهاليز البغاء الهم العن من اشترى وباع واستعمل هذه الاسلحة التي استهين بها على انها دخانية فصارت خارقة للجمجمة وياتي اخر ليرمي المتظاهرين برصاص المقاوم للطائرات الا لعنة التاريخ على هذه النفوس التي تحمل جينات وراثية من بسر ابن ارطأة قائد قوات يزيد بن معاوية الذي قتل 1500 من صحابة النبي ثم هولاكو هو الاخر قتل نفس العدد في دخول بغداد .

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