عبد المهدي يدعو الكتل السياسية للإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/04 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية إلى الإسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد، فيما أكده دعمه للرئيس الجديد.

وقال

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