2019/12/04 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أكد مساعد السفير الإيراني في لاهاي للشؤون القانونية الدولية الذي مثل الجمهورية الإسلامية في اجتماع جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: ضرورة التزام المحكمة الجنائية الدولية بالحياد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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