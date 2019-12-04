إيران: ضرورة التزام المحكمة الجنائية الدولية بالحياد

2019/12/04 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

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أكد مساعد السفير الإيراني في لاهاي للشؤون القانونية الدولية الذي مثل الجمهورية الإسلامية في اجتماع جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)،

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