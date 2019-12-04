الزاملي يكشف عن بدء عصابات داعش بتنشيط الخلايا النائمة

2019/12/04 | 19:36 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، عن بدء عصابات داعش بتنشيط الخلايا النائمة ، داعياً إلى وضع خطة محكمة للحد من تدفق العناصر الإرهابية وتأمين الحدود السورية.وقال الزاملي في بيان تلقته /SNG/، “بدأت عصابات داعش الإرهابية بتنشيط الخلايا النائمة وتحريكها في مناطق جنوب الموصل وسهل بادوش وأطراف ...

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