عبدالمهدي يدعو الكتل السياسية الى الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/04 | 19:36 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية الى الإسراع باختيار رئيس وزراء جديد.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعتها /SNG/إن “الاستقالة تم تقديمها إلى البرلمان بعد التشاور الشفهي مع المحكمة الاتحادية”، مبيناً أن “عدم تقديمنا الاستقالة في بداية الاحداث كانت لعدم إدخال البلد في ...

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