العتبة العباسية ترد على انباء نصب خيمٍ وسرادق تابعة لها شمال كربلاء

2019/12/04 | 19:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء:الفرات نيوز} نفت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة نصبها خيماً وسرادق في منطقة باب بغداد شمال مدينة كربلاء المقدّسة، وأكّدت في الوقت نفسه على دعمها للمتظاهرين السلميّين المُطالِبين بحقوقهم المشروعة، وإنّها مستمرّةٌ بتقديم الدعم اللوجستيّ لهم في ساحة التربية وسط المدينة.

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