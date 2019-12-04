الحكومة تدافع عن كلمة بحر العلوم في مجلس الأمن: تمثل بياناً رسمياً لجمهورية العراق

2019/12/04 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، توضيحاً يخص “كلاماً مُجتزَءاً” لكلمة ممثل العراق بالامم المتحدة.وذكرت الخارجية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “تناقلت بعض وسائل الإعلام كلاماً مُجتزَءاً لكلمة ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة تزعم أنّها قد ورد فيها نقد للمُظاهَرات السلميّة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات […]

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