اسود الرافدين يسعون لتجاوز الحاجز البحريني

2019/12/04 | 19:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يتطلع اسود الرافدين الى فك عقدة المنتخب البحريني بكرة القدم وتسجيل اول فوز له في تاريخ اللقاءات المشتركة في الآونة الاخيرة وهو يلاعبه في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الدوحة وبغداد في ملعب عبد الله بن خليفة في الدحيل ضمن الدور نصف النهائي من خليجي 24 .



كتيبة كاتانيتش التي اعدها للقاء الاحمر البحريني خاضت العديد من الوحدات التدريبية بمشاركة اللاعب المصاب سعد ناطق ومهند علي وامجد عطوان وبقية التشكيلة المكونة من اهل الخبرة والشباب تسعى لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية وتاريخها وبلوغ اللقاء الختامي وتصحيح مسار المواجهة السابقة امام الفريق اليمني .

وعبر الملاك الفني لمنتخبنا والطاقم الطبي وعدد من لاعبينا عن جاهزيتهم لتخطي عقبة الحاجز البحريني والاستفادة من دروس المباريات السابقة معه في غرب القارة وتصفيات المونديال واكدوا اصرارهم على تقديم ما يسعد جماهيرنا الوفية وبلدنا العزيز في هذه البطولة وامامهم فرصة لاتعوض في نيل الفوز والوصول الى النهائي ان شاء الله .

قطر والسعودية في نصف النهائي

وتقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم ايضا مباراة نصف النهائي الاخرى بين اصحاب الارض والجمهور منتخب قطر ونظيره السعودي ويتوقع ان تشهد حضورا جماهيريا يفوق العدد المقرر استيعابه كما حصل في لقاء العنابي والامارات حيث بلغ عدد الحضور نحو 44 الف متفرج هو الاعلى في النسخة الحالية .

تنافس مثير بين مهارات لاعبي الاخضر الذي يضم بين صفوفه اعمدة نادي الهلال الفائز بدوري الاندية الاسيوية قبل ايام واسلحة العنابي المجربة قاريا ايضا بنيلها كاس الامم الاسيوية في اخر نسخها وحصول اللاعب اكرم عفيف على لقب الافضل في القارة الصفراء فضلا عن اسماء عبد الكريم حسن الافضل ايضا في العام الماضي وخوخي علام والمعز وبقية التشكيلة .

حسين سعيد يحظى بتكريم اللجنة المنظمة

اقيمت امس الاول احتفالية تكريمية لابرز نجوم الدورات السابقة بحضور رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن حمد ال ثاني ورؤساء الاتحادات الخليجية في العراق والكويت وعمان ورؤساء الوفود وسعود المهندي نائب رئيس الاتحادين الاسيوي والقطري والاعلام الرياضي .

وكرمت اللجنة المنظمة بدروع تقديرية كوكبة من مبدعي الكرة الخليجية وهم علي البو عينين من البحرين وحسين سعيد من العراق والراحل محمود الصوفي من قطر وبشار عبد الله من الكويت ومحمد النوبي ربيع من سلطنة عمان وتم عرض فلم وثائقي عن رحلتهم في الملاعب وانجازاتهم في النسخ السابقة .

واثنى الكابتن سعيد في لقاء مع وفد اتحاد الصحافة الرياضية على هذه المبادرة وتمنى تواصلها لتشمل نجوما اخرين في دورات لاحقة واشار الى انه يسعى لخدمة رياضة بلدنا ومستقبل اللعبة ولن يدخر جهدا في تقديم كل ما ينجح مسعى العراق لاحتضان خليجي 25 في البصرة .

الرياضية العراقية تنقل الحدث

الزميل حسن عيال مدير قناة العراقية الرياضية اعلن لنا عن تواصل الجهود لنقل مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث واللقاء النهائي للبطولة الحالية بعد ظفر شبكة الاعلام العراقي بنيل حقوق النقل المباشر اسوة بقنوات اخرى كبيرة .

واشار عيال الى ان برامج عديدة ترافق نقل المباريات من قلب الحدث واستوديوهات تحليلية وحوارية ورصد يومي للفعاليات المقامة في الدوحة وحظيت تلك اللمسات باشادة العديد من المعنيين في البلدان الخليجية والاعلام الرياضي وهناك خطوات اخرى تبذل في مجالات مختلفة من نقل لمباريات دوري الكرة والسلة والانشطة الاخرى فضلا عن نقل مباشر للقاءات منتخباتنا الوطنية والاولمبية والشبابية في مشاركاتها الدولية .

احمد اليوسف الصباح : سنحضر للبصرة وندعم ملفها

اعلن الشيخ احمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن دعمه لملف استضافة البصرة لخليجي 25 في العام 2021 واشار في تصريح لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية الى سعي اتحاد كأس هذه البطولة لانجاح الملف العراقي وقال انه سيتواجد مع اشقائه رؤساء الاتحادات الخليجية في منافسات الدورة المقبلة .

يحيى كريم : حان الوقت لكسر العقدة البحرانية

قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيي كريم ان جمهورا عراقيا كبيرا سيحضر لمؤازرة الاسود في مباراة اليوم في الدور نصف النهائي مع البحرين ..واشار الى ان منتخبنا عازم على تجاوز عقدة الفريق البحريني والوصول الى الدور النهائي ..وقال كريم لوفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ان الجهود مسخرة حاليا للفوز بمباراة الدور نصف النهائي واملنا كبير باسعاد جماهيرنا التي تنتظر الفرحة من لاعبينا والتطلع بثقة لاكمال المشوار ونقل الكاس الخليجية الى بغداد رغم اعترافي بصعوبة المهمة لان الفريق البحريني منتخب جيد ومعد اعدادا مثاليا وسبق ان فاز علينا في نهائي غرب اسيا بينما تعادلنا معه مرتين في تصفيات كاس العالم وحان الوقت لتجاوزه في مباراة اليوم .

العماني سعيد الشون يرشح العراق وقطر للعب في النهائي

رشح لاعب المنتخب العماني السابق سعيد الشون المنتخب العراقي لاجتياز نظيره البحريني واللعب في الدور النهائي مع العنابي القطري الذي سيجتاز هو الاخر نظيره السعودي ..وقال ان العراق اظهر مستوى فنيا كبيرا في مجموعة صعبة ضمت قطر والامارات اضافة الى اليمن وتاهل متصدرا باريحية عالية وبجدارة لذا ارى ان العراق يمتلك كل مقومات النجاح في هذه البطولة .

نبيل معلول يبدي اعجابه بلاعبينا

ابدى المدرب التونسي المعروف نبيل معلول اعجابه بالمنتخب العراقي الذي وصفه بانه يلعب بطريقة عصرية ويمتلك لاعبين موهوبين من الشباب ومن لاعبي الخبرة لذا فهو مرشح ساخن للوصول الى الدور النهائي واتوقع مباراة قوية في الدور نصف النهائي وكل شيء وارد فيها لكني ارى الكفة تميل لصالح العراق للاعتبارات التي ذكرتها .

اجواء ايجابية في اخر وحدة تدريبية

ادى منتخبنا الوطني يوم امس على ملعب جامعة قطر اخر وحدة تدريبية قبل اللقاء في الدور نصف النهائي مع البحرين وسط اجواء ايجابية من حيث الروح المعنوية والرغبة في الفوز عند جميع اللاعبين رغم الشكوك التي تحوم حول جاهزية علاء عباس الذي تعرض لكدمة في قدمه اليمنى اضافة الى امجد عطوان وتدربا بشكل انفرادي بينما سيخوض سعد ناطق المباراة مرتديا قناع الوجه بعد الاصابة التي تعرض لها في انفه .

ويبدو على وجوه جميع اللاعبين وجهازهم التدريبي الرغبة في الفوز والاصرار والعزيمة على تجاوز عقدة المنتخب البحريني والوصول الى الدور النهائي .

وحرص المدرب كاتانيتش على ان تكون التدريبات خفيفة واستشفائية مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المباراة.

كوركيس : منتخبنا جاهز فنيا وبدنياً

اكد المدير الاداري لمنتخبنا الوطني باسل كوركيس ان اسود الرافدين باتم الجاهزية الفنية والبدنية لمواجهة البحرين التي لاتقبل القسمة على اثنين ، وتحتاج الى التركيز والتعامل مع احداث المباراة ومتغيراتها بهدوء، موضحا ان اصابات اللاعبين غير مقلقة باستثناء علاء عباس، اما بقية اللاعبين فان بإمكان المدرب كاتانيتش اشراكهم في المباراة ويبقى القرار الفني بيده.

وقال كوركيس: ان لكل مباراة ظروفها، وطريقة اللعب الخاصة بها وسنتعامل مع الاحمر البحريني بطريقة مختلفة ،عن المواجهات السابقة، لانه ليس غريبا عن منتخبنا، ونعرف نقاط القوة والضعف لديه وكذلك افكار المدرب البرتغالي سوزا الذي يعتمد على التكتل الدفاعي والهجوم المرتد، وهو لايبحث عن الجمالية في الاداء وانما على مفاجأة المنافس، لذلك على الاسود اخذ الحيطة والحذر والاستفادة من الثغرات الموجودة في المنتخب الاحمر.

واضاف: المدرب كاتانيتش يسعى الى التخلص من العقدة البحرينية بانتزاع الفوز والانتقال الى المباراة النهائية، ووضع الاسلوب الامثل ونطمح ان يكون جميع اللاعبين بأتم الجاهزية ويقدمون الافضل في المباراة لاسيما ان منتخبنا يمتلك المؤهلات الفنية اللازمة للوصول الى مواجهة الختام.

الجنابي: علاء عباس يغيب عن المباراة

قال طبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي ان اصابات اللاعبين متباينة من لاعب الى اخر وعملنا بجد على المعالجة بسرعة لغرض خوض اللاعبين المباراة من دون صعوبات، مستثنيا اللاعب علاء عباس الذي اتضح ان اصابته تمنعه من اللعب امام البحرين.

هوار: منتخبنا الاقرب للفوز

اوضح النجم الكروي هوار ملا محمد ان منتخبنا الوطني يمتلك الافضلية الفنية لتخطي البحرين، على الرغم من صعوبة المهمة، يتطلب ذلك من كاتانيتش الاعتماد على الهجوم، وعدم الاكتفاء بالدفاع، لان الاحمر البحريني طريقته معروفة تعتمد على الدفاع والزيادة العددية في منتصف الميدان والهجوم المرتد.

وبين هوار ان منتخبنا الوطني عليه تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان تكون دافعا وحافزا للاعبين من اجل تحقيق الفوز وعلى اداريي المنتخب الابتعاد عن الشحن المعنوي الزائد الذي قد تكون مردوداته سلبية على اداء اللاعبين، وهذا الامر يتم تخطيه بالتعاون بين الجهازين الاداري والفني.

وقال حمزة هادي : ان الدورة التحليلية التي تقام على هامش بطولة خليجي 24، ويحاضر فيها خيرة المحللين، الذين يقدمون معلومات في غاية الروعة والاهمية وتشمل كيفية قراءة اوراق المدربين وحيازة الكرة وعملية التحضير الهجومي و التنظيم الدفاعي والتغطية والاسناد والتحرك بكرة ومن دونها للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كاتانيتش: هدفنا الفوز على البحرين

أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش ان مباراة اليوم أمام البحرين لا تختلف عن أي مواجهة سابقة وسيخوضها اسود الرافدين بهدف الفوز وبلوغ نهائي خليجي 24، بينما دعا الحكام الى التقليل من استخدام تقنية»الفار» كون هذا الأمر يفسد متعة المباريات.



وقال كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس انه سعيد وفخور جدا بما قدمه المنتخب حتى الان، ورسالتي للاعبين ان يدخلوا المواجهة ويقدموا أفضل ما لديهم والاستمتاع بغض النظر عما سيحصل أو النتيجة التي ستنتهي بها، مبينا انه لا يعلم لغاية الآن باي اسلوب او تشكيل سيلعب، وسينتظر انتهاء الوحدة التدريبية ليطلع عن كثب على جاهزية اللاعبين واختيار الانسب من بينهم لخوض اللقاء.

واشار الى ان المنتخب شارك في بطولة الخليج الحالية بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، فضلا عن افتقاد آخرين يمتلكون الخبرة بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، وهذه أمور لم تصب في صالحنا، لكن يجب ان يدرك اللاعبون أهمية التركيز والابتعاد عن أي أمور جانبية، موضحا ان مثل هكذا بطولات تكون لها مردودات ايجابية على المنتخب بصورة عامة، كونها تسهم في اكتساب المزيد من الخبرة والنضج الكروي، وهو ما نحتاجه في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.



واضاف ان اي تراجع في مستوى المنتخب أمر وارد كونه لا يزال في طور البناء وبحاجة الى المزيد من الوقت لكي يصل الى درجة عالية من التفاهم والانسجام، موضحا ان الضغوطات المستمرة دائما ما تكون لها مردودات سلبية، وعلى سبيل المثال ما يحصل مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي يعاني حاليا بسبب مطالبته بالتسجيل في كل مباراة.

وحول معرفته باسلوب لعب المنتخب البحريني، ألمح كاتانيتش الى ان كل مباراة تختلف عن سابقتها، كما ان المنافس لعب مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات بثلاث تشكيلات مختلفة، وبالتالي هو يجهل على من سيعتمد منافسه خلال لقاء اليوم، مستدركا ان منتخبنا يتفوق فنيا وتكتيكيا على البحرين بغض النظر عن نتيجة المواجهات الثلاث التي جمعتنا معهم خلال الفترة القصيرة الماضية، لاسيما ان الخسارة أمامه في نهائي غرب آسيا الذي احتضنته كربلاء لم تكن مستحقة وجاءت من هجمة وحيدة بعد ان كانت نسبة الاستحواذ عالية جدا وتجاوزت الـ70 بالمئة طوال شوطي اللقاء.



ولفت الى انه جهز اللاعبين لأي سيناريو من الممكن ان يحدث، كما جرى التركيز على ركلات الجزاء الترجيحية وتم تحديد اللاعبين الذين سينفذون في حال وصول المواجهة الى علامة الجزاء، مضيفا ان غياب العراق عن احراز لقب بطولات الخليج منذ فترة طويلة لا يسبب له القلق، لان اللاعبين يختلفون عن الأجيال السابقة وطريقة لعبهم تختلف أيضا.

وفي ختام حديثه دعا كاتانيتش الحكام الى التقليل من استخدام تقنية «الفار» واتخاذ القرارات داخل ارضية الميدان كونها تظهر شخصية الحكم، منوها بانه ليس ضد استخدام هذه التقنية لكن الاعتماد عليها في كل شاردة وواردة يفقد كرة القدم متعتها.

تصاعد مستمر

بدوره ألمح قائد المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة الى ان الاداء في تصاعد مستمر بعد الفوز على بطل اسيا والابيض الاماراتي خلال مرحلة المجموعات، ولولا الظروف التي رافقت مواجهة اليمن لتمكن منتخبنا من حصد العلامة الكاملة لكن الأهم تحقق بالتأهل أولا عن المجموعة.

واشار الى ان الجهاز الفني على معرفة تامة باسلوب المنافس وسيضع التشكيل المناسب القادر على خطف الفوز، كما ان اللاعبين وضعوا مسألة التتويج باللقب نصب أعينهم من أجل رسم الفرحة على شفاه جماهيرنا الوفية.

بايش: لن نرضى بغير اللقب

بين إبراهيم بايش لاعب منتخبنا الوطني رغبة الجميع في تحقيق لقب خليجي 24 والعودة بالكأس الى بغداد من اجل اسعاد الجماهير العراقية التي تتنفس كرة القدم.

واكمل بايش: قدمنا مستويات مميزة في المباريات الثلاث الماضية والتي منح خلالها المدرب كاتانيتش الفرصة لجميع اللاعبين، مؤكدا» الرغبة الكبيرة للاعبي الأسود في الاستمرار بذات العطاء والروحية خلال المباريات المقبلة والتي لا تقبل القسمة على اثنين.



وتابع: سنعمل على تقديم افضل مستوياتنا في مباراة البحرين المفصلية والتي ستعبر بنا الى مباراة الختام، مطالبا» زملاءه اللاعبين بالاستمرار بذات الروحية العالية والتي ستصنع الفارق في مواجهة اليوم. واختتم: لن نرضى الا باللقب، فهدفنا واضح منذ انطلاق البطولة وهو التتويج بلقب خليجي 24 في الدوحة.

فهد طالب: موقعة البحرين لا تقبل القسمة على اثنين

اكد حارس مرمى منتخبنا فهد طالب ان موقعة البحرين لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرا» الى قدرة الأسود على عبور المواجهة والتواجد في المباراة النهائية .



وقال طالب: لعبنا مباراة مشدودة امام اليمن بعد حالة الطرد المبكرة ومع ذلك فان التعادل لا يعد نتيجة سلبية كوننا لم نخسر لغاية الآن وتأهلنا كمتصدر للمجموعة.



وأوضح قائلا: أسلوب المداورة بين الحراس لن يؤثر فينا وأعطى دافعا للجميع للمنافسة على التواجد بين الخشبات الثلاث، وبالتالي فان الامر يعود للمدرب والجميع هنا يحترم قرارات كاتانيتش وجهازه المساعد .



وزاد في حديثه: سنلعب من اجل الجمهور لعبور هذه المباراة المهمة، واعتقد أن من سيطبق طريقة المدرب والأكثر تركيزا سيكون قادرا على تحقيق الانتصار والتواجد في المباراة النهائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسود الرافدين يسعون لتجاوز الحاجز البحريني ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسود الرافدين يسعون لتجاوز الحاجز البحريني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).