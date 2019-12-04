الجدعان: السعودية والعراق يستحقان التواجد في النهائي

2019/12/04 | 19:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اكد الصحفي السعودي والناقد الرياضي ريان الجدعان استحقاق منتخبي اسود الرافدين والاخضر في التواجد بنهائي خليجي 24 الذي تحتضن منافساته قطر.

وقال الجدعان في اتصال مع (الصباح الرياضي): ان مباريات اليوم ضمن المربع الذهبي صعبة على الجميع ولايمكن التكهن بنتائجها ويمكن ان تصل المباراتان الى الوقت الاضافي موضحا ان منتخب بلاده والعراق تمكنا من تصدر مجموعتيهما بسبب امتلاكهما المواهب التي تجيد اللعب في أكثر من مركز وهذه المهارة ساعدت المدربين في التعامل مع ظروف مباريات دور المجموعات بمرونة.

واوضح ان خسارة السعودية في مباراته الأولى ضد الشقيقة الكويت كانت بسبب غياب لاعبي نادي الهلال ، اذ عادوا متأخرين لمقر البعثة بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي انتهى بفوزهم على فريق أوراوا ريدز الياباني وحصد اللقب الآسيوي الغالي، لتكون عودتهم في مباراتي البحرين وعمان إضافة قوية للمنتخب السعودي.أما عن منتخبي قطر والبحرين، فاننا لاحظنا تذبذب مستوياتهما وهذا الأمر يشكل خطراً عليهما في مباريات دور نصف النهائي، وقد يستفيد السعودية والعراق من هذا الخلل.

وبشأن فرق الكويت وعمان والإمارات، فان خروجهما من وجهة نظري يعود إلى فشل دورياتهم المحلية في صناعة مواهب جديدة تضخ منتخباتهم بدماء جديدة، فدوريات الكويت والإمارات وعمان غير قادرة على صناعة لاعبين بحجم عموري وعلي الحبسي ومساعد ندا، وطبعاً لا يمكننا توجيه كلام قاسٍ على منتخب اليمن، فمشاركته تعد بحد ذاتها إنجازاً للكرة اليمنية بسبب الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.

وعن دور مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد اوضح الجدعان ان الاخضر هزم نظيره العماني 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهذا الامر يعزز قدرة هيرفي على الاستمرار في تحقيق النتائج بعد عودة الثقة الى لاعبيه وجماهير السعودية لاسيما ان المدرب الفرنسي يؤكد دائما انه لا يخشى مواجهة اي منتخب وهذا ما لمسناه خلال المباريات التجريبية السابقة والتصفيات الاسيوية ونتمنى تجاوز مواجهة قطر لاسيما اننا نلعب امام بطل اسيا واصحاب الارض ونحن نحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

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