ماذا قال عبد المهدي عن المظاهرات في العراق؟

2019/12/04 | 19:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن تحول الحكومة إلى تصريف أعمال يومية، فيما دعا الكتل السياسية الى الإسراع باختيار رئيس وزر...

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