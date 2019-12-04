بالوثيقة.. محافظ بابل يوزع صلاحياته على نائبيه ومستشاره القانوني

2019/12/04 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

وزع محافظ بابل كرار العبادي صلاحياته الإدارية والمالية والأمنية والقانونية، على نائبيه حبيب حلاوي،...





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