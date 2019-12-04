في السلسلة القطرية.. وتفصيلاتها

2019/12/04 | 19:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة ـ الصباح الجديد: سلسلة الرحلة مع برنامج نجوم العلوم توقفت عند مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.رافقتنا نحن وتنسيقية علاقات نجوم العلوم عليا السويدي المسؤول في المكتب الاعلامي للمؤسسة الى المبنى الرئيس للمؤسسة الذي يقبع في مركز المدينة التعليمية نفسها، وأودعتنا أحمد الخنجي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة قطر الذي رحب بنا أيما ترحيب....

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