رئيس بعثة المنتخب الوطني: مباراتنا أمام البحرين ستكون مفصلية وحاسمة

2019/12/04 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

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قال علي الأسدي رئيس بعثة منتخبنا الوطني، إن مباراة المنتخب العراقي مع نظيره البحريني غدًا الخميس، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج

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