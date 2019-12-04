عبدالمهدي يدعو الكتل السياسية الى (الاسراع ) في اختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/04 | 19:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية الى الإسراع باختيار رئيس وزراء جديد.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعتها "الغد برس" إن "الاستقالة تم تقديمها إلى البرلمان بعد التشاور الشفهي مع المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "عدم تقديمنا الاستقالة في بداية الاحداث كانت لعدم إدخال البلد في دوامة".

وأضاف أن "الكتل السياسية عليها الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد"، مبيناً أن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".

وأوضح رئيس الوزراء، أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لاعادة الامور الى نصابها"، لافتاً إلى أن "الحكومة سترسل إلى البرلمان الحسابات الختامية".

وتابع عبد المهدي، أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وازاحة الكثير من السلبيات وتعطي زخم للاصلاح".

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