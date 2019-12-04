الزاملي: خلايا داعش بدأت تنشط ويدعو لوضع خطة محكمة للحد من تدفق الارهابيين

2019/12/04 | 19:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، عن بدء عصابات داعش بتنشيط الخلايا النائمة ، داعياً إلى وضع خطة محكمة للحد من تدفق العناصر الإرهابية وتأمين الحدود السورية.

وقال الزاملي في بيان تلقته "الغد برس"، "بدأت عصابات داعش الإرهابية بتنشيط الخلايا النائمة وتحريكها في مناطق جنوب الموصل وسهل بادوش وأطراف سنجار ومناطق البعاج وكذلك في مناطق ديالى وتلال حمرين وفي الصحراء الغربية لمحافظة الانبار مستغلة انشغال القطعات العسكرية بالتظاهرات"، مشيراً إلى إنها "دخلت إلى العراق مستغلةً التدخل التركي في سوريا وخصوصاً بعد تهريب قيادات خطرة من سجون قسد".





وأضاف الزاملي إن "عصابات داعش الإرهابية تخطط لاقتحام سجن الحوت في محافظة ذي قار الذي يضم اكثر من ١١ الف ارهابي محكوم على اكثر من ٦ آلاف منهم بالإعدام وأكثر من ٥ آلاف بالمؤبد من العرب والأجانب"، داعياً العمليات المشتركة إلى "وضع خطط محكمة وتفرز عدد من القطعات لملاحقة الخلايا الارهابية في تلك المناطق".





وأكد على "مسك الحدود مع سوريا بشكل محكم وتعزيز الحراسة المشددة على السجون التي تحوي على عدد من الإرهابين"، مشدداً على أن "لاتعتمد القيادات العسكرية على التقارير المضللة التي لاتنقل الحقائق بشكل واقعي وان تتابع القطعات ميدانياً لتفويت الفرصة على الإرهاب".

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