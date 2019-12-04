مسؤول عن 12% من امدادت العالم .. ماذا سيحصل لو توقف النفط العراقي جراء التظاهرات؟

2019/12/04 | 19:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف تقرير نشره موقع متخصص في مجال الطاقة، إن الأحداث في العراق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط العالمية، فيما لو أقدم المحتجون الغاضبون على استهداف المنشآت النفطية جنوب البلاد، إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم.وذكر التقرير الذي نشر في موقع “أويل برايس”، أن العراق يشكل التهديد الأكبر لأسواق النفط […]

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