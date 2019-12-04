عمر الماوي - حين يكذب الإسلامويون. ماهو نظامهم الإقتصادي الإسلامي الذي يزعمون ؟!

2019/12/04 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي يوجد طريقانطريق الى الامام نحو الاشتراكيةوطريق الى الوراء نحو الرأسماليةويوجد من يفكر بامكانية الوقوف على طريق ثالثفي الواقع أن الطريق الثالث هو بمثابة العودة الى الرأسماليةستالينبين الفينة و الاخرى يطل علينا الإسلامويون ويتحفونا بأراءهم و مزاعمهم و معتقداتهم التي اكل الدهر عليها وشرب ولم تعد تصلح الا للوضع في متاحف التاريخ.فرغم أنهم يعرفون من اكتشف قوانين تطور الرأ......

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